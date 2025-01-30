Вячеслав Фетисов рассказал о мечте Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что мечтой российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является победа на Олимпийских играх.

«Будет ли участие в Олимпийских играх — 2026 идеальным завершением карьеры для Овечкина? Да, последний год у него контракт в НХЛ будет. У него мечта стать олимпийским чемпионом, как и мама, и если он будет олимпийским чемпионом, получилось бы круто, конечно», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сегодня, 30 января, агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, заявил о желании нападающего сыграть на Олимпиаде-2026 в составе сборной России.