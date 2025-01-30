Юрий Сёмин присутствует на игре «Спартак» — СКА

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу армейского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На игре присутствует известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин. Он наблюдает за встречей в компании двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева и первого заместителя Председателя Государственной Думы Александра Жукова.

Фото: Кадр из трансляции «Кинопоиска»

Напомним, это третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущей встрече в начале января в Санкт-Петербурге «Спартак» одержал разгромную победу со счётом 5:0.