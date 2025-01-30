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«Спартак» — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Юрий Сёмин присутствует на игре «Спартак» — СКА

Юрий Сёмин присутствует на игре «Спартак» — СКА
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В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу армейского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)    

На игре присутствует известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин. Он наблюдает за встречей в компании двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева и первого заместителя Председателя Государственной Думы Александра Жукова.

Фото: Кадр из трансляции «Кинопоиска»

Напомним, это третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущей встрече в начале января в Санкт-Петербурге «Спартак» одержал разгромную победу со счётом 5:0.

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