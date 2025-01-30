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В Казахстане запретили финансирование легионеров за счёт бюджета

В Казахстане запретили финансирование легионеров за счёт бюджета
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29 января депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли поправки, устанавливающие запрет финансирования легионеров за счёт бюджетных средств.

«Таким образом, государство больше не будет содержать легионеров. Эта норма включена в законопроект в целях исполнения поручения президента об эффективном использовании государственных средств», — приводит сообщение пресс-службы палаты Шайба.kz.

Отмечается, что учреждения в области физкультуры и спорта смогут зарабатывать на сдаче в аренду инвентаря и спортивных сооружений, а также на оказании услуг в области спортивной медицины.

Напомним, по ходу сезона «Барыс» в одностороннем порядке расторг контракты со всеми североамериканскими хоккеистами, выплатив сотни миллионов тенге компенсаций.

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