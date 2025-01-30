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КХЛ представила обновлённые данные по хоккеистам с самым сильным броском в сезоне

Континентальная хоккейная лига представила обновлённые данные по хоккеистам с самым сильным броском в сезоне.

Отмечается, что пятеро хоккеистов превысили 170 км/ч, а лидером стал Егор Филин из «Спартака», чей бросок в начале третьего периода матча с «Локомотивом», прошедшего 10 января, достиг 175,8 км/ч и был отражён вратарём.

Топ-5 игроков КХЛ с самым сильным броском в сезоне-2024/2025:

1. Егор Филин, «Спартак» — 175,8 км/ч;

2. Егор Афанасьев, ЦСКА — 174,3 км/ч;

3. Даниил Иванов, «Спартак» — 172,7 км/ч;

4. Захар Бардаков, СКА — 171,2 км/ч;

5. Рушан Рафиков, «Локомотив» — 170,8 км/ч.

Ранее КХЛ внесла изменения в правило «Блокировка вратаря/помеха вратарю».