«Мы будем конкурентоспособны». Сергей Телегин — об уровне сборной России после возвращения

Защитник «Трактора» Сергей Телегин ответил на вопрос об уровне сборной России после возвращения на международные соревнования.

— В 2022 году вы на себе прочувствовали, что такое Олимпиада. Можете оценить, насколько мы после возвращения будем конкурентоспособны на международной арене после трёх лет бана?

— Думаю, с этим проблем не будет. У нас сильная лига, сильные игроки. Есть немало звёзд в чемпионате, плюс появляются новые звёзды. В КХЛ очень высокая конкуренция. С учётом этого мы должны быть хорошо готовы к международным турнирам, когда нас туда допустят. Думаю, мы будем там конкурентоспособны, — цитируют Телегина «Известия».