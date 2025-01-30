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«Мы будем конкурентоспособны». Сергей Телегин — об уровне сборной России после возвращения

«Мы будем конкурентоспособны». Сергей Телегин — об уровне сборной России после возвращения
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин ответил на вопрос об уровне сборной России после возвращения на международные соревнования.

— В 2022 году вы на себе прочувствовали, что такое Олимпиада. Можете оценить, насколько мы после возвращения будем конкурентоспособны на международной арене после трёх лет бана?
— Думаю, с этим проблем не будет. У нас сильная лига, сильные игроки. Есть немало звёзд в чемпионате, плюс появляются новые звёзды. В КХЛ очень высокая конкуренция. С учётом этого мы должны быть хорошо готовы к международным турнирам, когда нас туда допустят. Думаю, мы будем там конкурентоспособны, — цитируют Телегина «Известия».

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