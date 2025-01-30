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Витязь — Трактор, результат матча 30 января 2024, счет 0:2, КХЛ 2024-2025

Дубль Кравцова принёс «Трактору» сухую победу над «Витязем»
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дэй) – 49:31 (5x5)     0:2 Кравцов (Ткачёв, Дэй) – 58:08 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили.

В середине третьего периода Виталий Кравцов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Кравцов забросил в пустые ворота, оформив дубль.

Напомним, в нынешнем сезоне «Трактор» сыграл 53 матча, в которых набрал 72 очка. Челябинский клуб занимает первое место в таблице Востока.

«Витязь» с 43 очками после 49 встреч занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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