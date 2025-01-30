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Минское «Динамо» крупно обыграло «Нефтехимик» в гостях, забросив пять шайб

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго периода Даниил Липский с передачи Ксавье Уэлле открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Крис Тирни удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Вадим Шипачёв с передач Ксавье Уэлле и Джордана Гросса сделал счёт 3:0 в пользу минского «Динамо».

В середине третьего периода Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Николя Мелоша довёл счёт до крупного. На 12-й минуте периода Вадим Мороз сделал счёт 5:0, оформив дубль. На 16-й минуте периода Григорий Селезнёв забросил единственную шайбу хозяев в игре.