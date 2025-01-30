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Нефтехимик — Динамо Мн, результат матча 30 января 2024, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» крупно обыграло «Нефтехимик» в гостях, забросив пять шайб
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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Улле) – 21:38 (5x5)     0:2 Тирни – 32:51 (4x5)     0:3 Шипачёв (Улле, Гросс) – 35:30 (5x5)     0:4 Мороз (Горбунов, Мелош) – 49:05 (5x5)     0:5 Мороз – 51:46 (5x5)     1:5 Селезнёв (Ураков, Юзленко) – 55:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго периода Даниил Липский с передачи Ксавье Уэлле открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Крис Тирни удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Вадим Шипачёв с передач Ксавье Уэлле и Джордана Гросса сделал счёт 3:0 в пользу минского «Динамо».

В середине третьего периода Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Николя Мелоша довёл счёт до крупного. На 12-й минуте периода Вадим Мороз сделал счёт 5:0, оформив дубль. На 16-й минуте периода Григорий Селезнёв забросил единственную шайбу хозяев в игре.

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