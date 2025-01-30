Сборная США назвала капитана и его помощников на Турнир четырёх наций

Сборная США назначила форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса капитаном на Турнир четырёх наций. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Помощниками Мэттьюса стали Чарли Макэвой из «Бостон Брюинз» и Мэттью Ткачук из «Флориды Пантерз».
Фото: NHL
Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.
Отметим, что сборная России не примет участия в соревновании.
Ранее сборные Финляндии и Швеции назвали имена капитанов и помощников на Турнир четырёх наций.