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Спартак — СКА, результат матча 30 января 2024, счет 3:4 Б, КХЛ 2024-2025

СКА упустил преимущество в три шайбы, но победил «Спартак» по буллитам
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

На восьмой минуте первого периода Григорий Кузьмин с передачи Ильи Карпухина открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Илья Карпухин удвоил преимущество СКА во встрече. На шестой минуте периода Михаил Григоренко с передачи Владимира Алистрова сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Михаила Мальцева забросил первую шайбу «Спартака» в матче. В середине периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова сократил отставание москвичей до минимума. Спустя пять минут Вениамин Королёв сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Ивана Демидова.

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