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СКА упустил преимущество в три шайбы, но победил «Спартак» по буллитам

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Григорий Кузьмин с передачи Ильи Карпухина открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Илья Карпухин удвоил преимущество СКА во встрече. На шестой минуте периода Михаил Григоренко с передачи Владимира Алистрова сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Михаила Мальцева забросил первую шайбу «Спартака» в матче. В середине периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Ивана Морозова сократил отставание москвичей до минимума. Спустя пять минут Вениамин Королёв сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Ивана Демидова.