ЦСКА разгромил «Северсталь» со счётом 6:1, прервав победную серию череповецкого клуба

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
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На девятой минуте первого периода Николай Чебыкин с передачи Алексея Кручинина открыл счёт в игре. Спустя 20 секунд Кирилл Долженков с передачи Егора Афанасьева восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Руслана Исхакова вывел ЦСКА вперёд.
На третьей минуте второго периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Руслана Исхакова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На пятой минуте периода Денис Гурьянов с передач Егора Афанасьева и Фредрика Классона забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. На девятой минуте периода Фредрик Классон с передач Ивана Дроздова и Дениса Гурьянова довёл счёт до крупного.
В начале третьего периода Владислав Провольнев с передачи Кирилла Долженкова сделал счёт 6:1.
ЦСКА прервал победную серию череповецкого клуба, которая составляла пять матчей.
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