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ЦСКА — Северсталь, результат матча 30 января 2024, счет 6:1, КХЛ 2024-2025

ЦСКА разгромил «Северсталь» со счётом 6:1, прервав победную серию череповецкого клуба
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Alexei Kruchinin) – 08:16 (5x5)     1:1 Долженков (Афанасьев) – 08:36 (5x5)     2:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 17:40 (5x4)     3:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 22:57 (5x5)     4:1 Гурьянов (Афанасьев, Классон) – 24:36 (5x5)     5:1 Классон (Дроздов, Гурьянов) – 28:38 (5x5)     6:1 Провольнев (Долженков) – 41:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Николай Чебыкин с передачи Алексея Кручинина открыл счёт в игре. Спустя 20 секунд Кирилл Долженков с передачи Егора Афанасьева восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Руслана Исхакова вывел ЦСКА вперёд.

На третьей минуте второго периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Руслана Исхакова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На пятой минуте периода Денис Гурьянов с передач Егора Афанасьева и Фредрика Классона забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. На девятой минуте периода Фредрик Классон с передач Ивана Дроздова и Дениса Гурьянова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Владислав Провольнев с передачи Кирилла Долженкова сделал счёт 6:1.

ЦСКА прервал победную серию череповецкого клуба, которая составляла пять матчей.

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