Московское «Динамо» дома уверенно обыграло «Торпедо», Уил оформил дубль

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 18-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Дмитрия Рашевского и Макса Комтуа открыл счёт во встрече.
На седьмой минуте второго периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Чернова удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Сергей Гончарук с передачи Андрея Белевича забросил первую шайбу гостей во встрече.
На 20-й секунде третьего периода Джордан Уил с передачи Дилана Сикуры сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Даниила Пыленкова забросил четвёртую шайбу хозяев в игре. В конце игры Сергей Гончарук установил окончательный счёт во встрече.
- 30 января 2025
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