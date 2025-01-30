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Динамо М — Торпедо, результат матча 30 января 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» дома уверенно обыграло «Торпедо», Уил оформил дубль
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 17:41 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Чернов) – 26:27 (5x4)     2:1 Гончарук (Белевич, Томпсон) – 32:41 (4x5)     3:1 Уил (Сикура) – 40:20 (5x5)     4:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 53:58 (5x3)     4:2 Гончарук (Кагарлицкий, Савунов) – 59:56 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Дмитрия Рашевского и Макса Комтуа открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второго периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Чернова удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Сергей Гончарук с передачи Андрея Белевича забросил первую шайбу гостей во встрече.

На 20-й секунде третьего периода Джордан Уил с передачи Дилана Сикуры сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Даниила Пыленкова забросил четвёртую шайбу хозяев в игре. В конце игры Сергей Гончарук установил окончательный счёт во встрече.

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