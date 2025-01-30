«Спартак» во встрече со СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде, забросив в меньшинстве

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Московский клуб отыгрался с 0:3 в третьем периоде, забросив третью шайбу в меньшинстве. За красно-белых голами отметились Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.