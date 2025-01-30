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«Спартак» во встрече со СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде, забросив в меньшинстве

«Спартак» во встрече со СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде, забросив в меньшинстве
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

Московский клуб отыгрался с 0:3 в третьем периоде, забросив третью шайбу в меньшинстве. За красно-белых голами отметились Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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