В буллитной серии «Спартак» — СКА состоялось 10 раундов
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5) 0:2 Карпухин – 23:05 (5x5) 0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5) 1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5) 2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4) 3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5) 3:4 Демидов – 65:00
В буллитной серии встречи состоялось 10 раундов. В первых пяти попытках шайбы забросили Николай Голдобин, Адам Ружичка со стороны «Спартака» и Михаил Григоренко, Валентин Зыков со стороны СКА.
В следующих 10 попытках гол забил только нападающий армейского клуба Иван Демидов, принеся победу СКА.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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