В буллитной серии «Спартак» — СКА состоялось 10 раундов

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В буллитной серии встречи состоялось 10 раундов. В первых пяти попытках шайбы забросили Николай Голдобин, Адам Ружичка со стороны «Спартака» и Михаил Григоренко, Валентин Зыков со стороны СКА.

В следующих 10 попытках гол забил только нападающий армейского клуба Иван Демидов, принеся победу СКА.

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