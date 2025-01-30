Сидни Кросби — капитан сборной Канады на Турнир четырёх наций

Сборная Канады назначила форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби капитаном команды на Турнир четырёх наций. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Помощниками Кросби стали защитник Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Фото: NHL

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Отметим, что сборная России не примет участия в соревновании.

Ранее сборные Финляндии, Швеции и США назвали имена капитанов и помощников на Турнир четырёх наций.