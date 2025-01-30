Главный тренер «Трактора» Гру рассказал о победе над «Витязем»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал сухую победу над «Витязем» (2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дэй) – 49:31 (5x5) 0:2 Кравцов (Ткачёв, Дэй) – 58:08 (en)
«Мы начали не в самой лучшей форме. Не бывает так, что вы выходите на каждую игру в своей идеальной форме. При этом добавили по ходу встречи, что позволило нам забрать победу. Хочу отметить спецбригады меньшинства и нашего вратаря Зака, которые хорошо сыграли сегодня. Это важная победа, в такой период сезона любая победа важна», — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».
Напомним, в нынешнем сезоне «Трактор» сыграл 53 матча, в которых набрал 72 очка. Челябинский клуб занимает первое место в таблице Востока.
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