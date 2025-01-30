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Андрей Козырев заявил, что останется в «Северстали» на следующий сезон

Андрей Козырев заявил, что останется в «Северстали» на следующий сезон
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (1:6) и рассказал о своём будущем в череповецком клубе. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Козырев может сменить Игоря Ларионова в «Торпедо» в будущем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Alexei Kruchinin) – 08:16 (5x5)     1:1 Долженков (Афанасьев) – 08:36 (5x5)     2:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 17:40 (5x4)     3:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 22:57 (5x5)     4:1 Гурьянов (Афанасьев, Классон) – 24:36 (5x5)     5:1 Классон (Дроздов, Гурьянов) – 28:38 (5x5)     6:1 Провольнев (Долженков) – 41:48 (5x5)    

— Если кратко – сегодня особо комментировать нечего. Мы сегодня уступили полностью по всем статьям сопернику.

— На какой стадии переговоры о продлении контракта с ХК «Северсталь»? Может быть, вы уже подписали контракт?
Нет, я ещё пока ничего не подписывал. Да, были переговоры. Мы пришли к согласию. На следующий год я остаюсь в «Северстали». Если ничего не изменится, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

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