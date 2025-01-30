Андрей Козырев заявил, что останется в «Северстали» на следующий сезон

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (1:6) и рассказал о своём будущем в череповецком клубе. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Козырев может сменить Игоря Ларионова в «Торпедо» в будущем.

— Если кратко – сегодня особо комментировать нечего. Мы сегодня уступили полностью по всем статьям сопернику.

— На какой стадии переговоры о продлении контракта с ХК «Северсталь»? Может быть, вы уже подписали контракт?

Нет, я ещё пока ничего не подписывал. Да, были переговоры. Мы пришли к согласию. На следующий год я остаюсь в «Северстали». Если ничего не изменится, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».