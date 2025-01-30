«Это происходит уже не первый раз». Ларионов — о ключевом моменте в поражении от «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о гостевом поражении от московского «Динамо» (2:4).

— Во-первых, соперника — с хорошей игрой и заслуженной победой! Скажу, что они были посвежее. С нашей стороны не всё получалось. Может быть, на то и есть причины, но я не хочу, чтобы это было как оправдание. В любом случае нам нужно как можно быстрее забыть эту встречу и двигаться вперёд, чтобы в субботу сыграть лучший матч с ЦСКА.

— Любой главный тренер не любит, когда его команда получает пропущенную шайбу в первой смене периода, но можно ли сказать, что сегодняшний третий гол «Динамо», который «Торпедо» фактически привезло само себе, стал ключевым моментом в матче, потому что ваши хоккеисты явно морально просели после этого?

— Я скажу такую вещь: вы правильно отметили этот момент. К сожалению, подобные вещи случаются. Ты готов поправить и что-то поменять, но это на самом деле влияет на настроение команды. У нас это происходит уже не в первый раз. Такая же ситуация была и в предыдущем матче с «Динамо». К сожалению, этот нелепый гол, который мы пропустили, перечёркивает все надежды, чтобы отыграться.

С другой стороны, команда должна проходить через трудности, как бы там ни было. Впереди было много времени, но такие вещи повлияли на тот внутренний настрой и на желание вернуться в игру. К сожалению. А дальше вы видели «пять на три»… Там уже ничего не сделаешь и никому не предъявишь претензии.

Важно, чтобы этих ошибок было меньше. Мы хотим, чтобы команда понимала: начало матча, начало каждого периода, концовка матча — это всё ключевые моменты в любой игре, когда ты состязаешься с хорошим соперником и когда счёт 2:1. Причём всё это было сказано в перерыве, что нужно хорошее начало, и по поводу агрессивности и по тем вещам, что мы можем делать лучше. 1:3 — и, естественно, это ударило по психологии команды, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.