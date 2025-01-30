Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейского клуба в матче со «Спартаком» (4:3 Б).

— Хорошая боевая игра, сильный соперник. У нас был вариант не выпускать молодых ребят в третьем периоде. Но я решил, что развитие важно. Понимаем, что в этих матчах ребята растут. Два гола пропустили, когда заигрались в атаке. Эта ситуация даст Ивану Демидову развитие. Надо отдать ему должное, он мог решить всё в овертайме, но затем отмазался в буллитах. Хотели оставить Матвея Короткого, но лига приказала отправить его на Матч звёзд КХЛ.

— СКА провёл два цельных периода…

— У нас три победы подряд. Вы смотрели матч?

– Во втором периоде «Спартак» играл в давление…

— «Спартак» не играет в давление, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.