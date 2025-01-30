Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейского клуба в матче со «Спартаком» (4:3 Б).
— Хорошая боевая игра, сильный соперник. У нас был вариант не выпускать молодых ребят в третьем периоде. Но я решил, что развитие важно. Понимаем, что в этих матчах ребята растут. Два гола пропустили, когда заигрались в атаке. Эта ситуация даст Ивану Демидову развитие. Надо отдать ему должное, он мог решить всё в овертайме, но затем отмазался в буллитах. Хотели оставить Матвея Короткого, но лига приказала отправить его на Матч звёзд КХЛ.
— СКА провёл два цельных периода…
— У нас три победы подряд. Вы смотрели матч?
– Во втором периоде «Спартак» играл в давление…
— «Спартак» не играет в давление, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 30 января 2025
-
23:40
-
23:30
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:29
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
22:00
-
21:51
-
21:41
-
21:16
-
21:12
-
21:11
-
20:53
-
20:40
-
20:22
-
20:04
-
19:51
-
19:34
-
19:18
-
19:03
-
18:45
-
18:33
-
18:15
-
18:06