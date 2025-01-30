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Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче со «Спартаком»

Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче со «Спартаком»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейского клуба в матче со «Спартаком» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

— Хорошая боевая игра, сильный соперник. У нас был вариант не выпускать молодых ребят в третьем периоде. Но я решил, что развитие важно. Понимаем, что в этих матчах ребята растут. Два гола пропустили, когда заигрались в атаке. Эта ситуация даст Ивану Демидову развитие. Надо отдать ему должное, он мог решить всё в овертайме, но затем отмазался в буллитах. Хотели оставить Матвея Короткого, но лига приказала отправить его на Матч звёзд КХЛ.

— СКА провёл два цельных периода…
— У нас три победы подряд. Вы смотрели матч?

– Во втором периоде «Спартак» играл в давление…
— «Спартак» не играет в давление, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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