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Ротенберг — журналисту: нам нужны игроки. Может, вы нам не нужны

Ротенберг — журналисту: нам нужны игроки. Может, вы нам не нужны
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы армейского клуба над «Спартаком» (4:3 Б) выразил сомнения в необходимости журналистов.

— Оцените игру Никишина.
— Он молодец, сегодня хорошо выступил. Может лучше. Думаю, он улучшит свою игру. Он впервые получил такой удар в голову, молодой хоккеист. Кстати, Иван Демидов тоже получил удар в голову, а потом допустил вот ту ошибку. Если пропускаешь удар в голову, то плывёшь. А если плывёшь, то можешь пропустить ещё один удар. Нам нужны игроки в первую очередь. Может, вы [журналисты] нам не нужны, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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