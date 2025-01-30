Ларионов: если Атанасов хочет быть выдающимся игроком, через это надо пройти. Разговор был

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (2:4) высказался об игре нападающего Василия Атанасова.

— Василий Атанасов — молодой хоккеист, который очень высоко поднял планку ожиданий от своей игры, но этот сезон у него волнообразный: то он выдаёт серию с очками, то уходит в тень. В прошлый раз вы даже сняли его с матча в третьем периоде. Что вы можете посоветовать ему в этот момент?

— Знаете, вы начали вопрос с хорошего выражения: «Поднял планку». Это то, что ты обычно видишь в спортсмене. Хорошие хоккеисты обычно… Они обычно располагают стабильностью игры. Да, бывают не самые лучшие матчи, но опускать стандарты ниже, чем он поднял, — это не самая лучшая сторона молодого игрока.

Вчера я провёл с ним долгую беседу. Мы говорили об этом — и на своём примере, и на примере других игроков, элитных игроков, которые годами несут ношу лидеров. Несмотря на возраст — 22 года, — через такие вещи ему нужно пройти. Если он хочет быть хоккеистом выдающегося уровня — уровня Кучерова, Панарина, Капризова. Об этом вчера был разговор.

Скорее всего, тут нужно время, чтобы это понять. Ему нужно пройти через это. Я пытаюсь ему помочь, потому что иногда это получается, а иногда и нет. Здесь всё зависит от человека, от того, как он сам хочет. Не от того, как хочет тренер, как хочу я. А от того, как хочет сам игрок, чтобы быть полезным — не только в голах и передачах, но и в других компонентах игры. Вчера это было сказано. Надеюсь, что он всё это усвоит.

Но здесь нельзя показывать пальцем на одного человека. Вы же понимаете, что это командная игра. Тут важен командный настрой, важно проявлять свой характер, когда трудно и когда тяжело. Когда команда приезжает в пять часов утра из Сочи. Это тоже один из аспектов той ментальной свежести, о которой можно говорить. Но я не хочу, чтобы это сейчас звучало как оправдание. Просто это факт. Через такие вещи надо проходить, доставать из себя, когда трудно и когда тяжело, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.