«Счёт 0:3 ни о чём не говорил». Жамнов — о матче «Спартак» — СКА
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о камбэке красно-белых со счёта 0:3 во встрече со СКА (3:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5) 0:2 Карпухин – 23:05 (5x5) 0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5) 1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5) 2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4) 3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5) 3:4 Демидов – 65:00
— Расскажите про взятый тайм-аут.
— Видел, что у ребят не получается игра, выступали без эмоций. Этот тайм-аут был необходим. Любые матчи можно вернуть, счёт 0:3 ни о чём не говорил. Поставили цель победить в третьем периоде, что ребята и сделали, молодцы. В первые 40 минут вся игра у команды не особо клеилась, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В следующем матче «Спартак» встретится в гостях с череповецкой «Северсталью». Игра состоится 2 февраля и начнётся в 17:00 мск.
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