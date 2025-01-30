«Счёт 0:3 ни о чём не говорил». Жамнов — о матче «Спартак» — СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о камбэке красно-белых со счёта 0:3 во встрече со СКА (3:4 Б).

— Расскажите про взятый тайм-аут.

— Видел, что у ребят не получается игра, выступали без эмоций. Этот тайм-аут был необходим. Любые матчи можно вернуть, счёт 0:3 ни о чём не говорил. Поставили цель победить в третьем периоде, что ребята и сделали, молодцы. В первые 40 минут вся игра у команды не особо клеилась, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче «Спартак» встретится в гостях с череповецкой «Северсталью». Игра состоится 2 февраля и начнётся в 17:00 мск.