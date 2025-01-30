Ротенберг — о травме Никишина: я не доктор, понимаете? Не буду отвечать на этот вопрос

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы армейского клуба над «Спартаком» (4:3 Б) не стал развёрнуто отвечать на вопрос о травме защитника армейского клуба Александра Никишина.

— Расскажите про сотрясение Александра Никишина. Лига объявила…

— Я не доктор, понимаете? Давайте доктора позовём. Я не буду отвечать на этот вопрос, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 44 матча, в которых игрок обороны забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач.

СКА с 63 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Запада.