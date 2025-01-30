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Ларионов: надеюсь, «Торпедо» будет другим, когда наступит плей-офф

Ларионов: надеюсь, «Торпедо» будет другим, когда наступит плей-офф
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (2:4) заявил, что ждёт изменения от игры нижегородского клуба к плей-офф. На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в таблице Запада.

— После предыдущего поражения от «Динамо» вы сказали, что «Торпедо» уступило вратарю соперника. Сегодня игра голкипера москвичей Владислава Подъяпольского вновь стала причиной вашей неудачи?
— Знаете, два разных матча. Если в тот раз я был доволен игрой, но не результатом, то сегодня я абсолютно не доволен игрой, а уж тем более — результатом. Забили два хороших гола, но этого мало. Надо уметь перестраиваться по ходу матча и находить ключи к воротам соперника.

В этом плане нам есть над чем поработать. Надеюсь, что мы преодолеем ту сложность со взятиями ворот, которую имеем в матчах с «Динамо». Надеюсь, когда наступит плей-офф, то команда будет другой, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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