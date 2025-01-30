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Ротенберг: Демидова ударили в голову, судья проигнорировал. Это не хоккей

Ротенберг: Демидова ударили в голову, судья проигнорировал. Это не хоккей
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы армейского клуба над «Спартаком» (4:3 Б) заявил, что судьи пропустили удар в голову нападающему армейского клуба Ивану Демидову.

«Можете пообщаться с Иваном Демидовым. Он вам расскажет, как получил удар в голову, а судья проигнорировал момент, сказал «Это хоккей». В моём понимании это не хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Демидов отметился решающим реализованным буллитом во встрече с красно-белыми.

Напомним, СКА с 63 очками после 50 встреч располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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