Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» в домашнем матче с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Торпедо» (4:2).
«Хорошая, боевая, интересная игра, с обилием моментов. Были скорости, было много хорошей силовой борьбы. И результат отличный. В очередной раз хочу поблагодарить болельщиков за полный стадион. Уже на постоянной основе они забивают наш стадион и здорово нас поддерживают.
Никитин последние матчи в ВХЛ играл на позиции нападающего. Поэтому у него есть опыт игры как в защите, так и в нападении. У нас он тренировался в защите, но до этого выходил в нападении. Поэтому мы спокойно и переодевали его одного, поскольку знали, что он может сыграть на позиции нападающего. Это было планово.
Швец-Роговой сегодня у нас выступал на позиции края. Никого пока вызывать мы не будем, нам хватает», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 января 2025
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