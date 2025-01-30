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Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» в домашнем матче с «Торпедо»

Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» в домашнем матче с «Торпедо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Торпедо» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 17:41 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Чернов) – 26:27 (5x4)     2:1 Гончарук (Белевич, Томпсон) – 32:41 (4x5)     3:1 Уил (Сикура) – 40:20 (5x5)     4:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 53:58 (5x3)     4:2 Гончарук (Кагарлицкий, Савунов) – 59:56 (5x5)    

«Хорошая, боевая, интересная игра, с обилием моментов. Были скорости, было много хорошей силовой борьбы. И результат отличный. В очередной раз хочу поблагодарить болельщиков за полный стадион. Уже на постоянной основе они забивают наш стадион и здорово нас поддерживают.

Никитин последние матчи в ВХЛ играл на позиции нападающего. Поэтому у него есть опыт игры как в защите, так и в нападении. У нас он тренировался в защите, но до этого выходил в нападении. Поэтому мы спокойно и переодевали его одного, поскольку знали, что он может сыграть на позиции нападающего. Это было планово.

Швец-Роговой сегодня у нас выступал на позиции края. Никого пока вызывать мы не будем, нам хватает», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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