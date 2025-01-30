Кудашов: не считаю, что КХЛ стала грубее. Хоккей меняется так, что толкнуть никого нельзя

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (4:2) ответил на вопрос, стало ли в КХЛ больше грубости.

— После травмы Артёма Ильенко развернулась бурная дискуссия. Были сообщения, что даже из КХЛ прислали официальное письмо в клубы на тему дисциплинарных мер за нанесение травм соперникам. Что вы думаете на сей счёт?

— Я вам честно скажу, что не слежу и ничего не думаю. Хоккей всегда был жёстким видом спорта, грубым. Здесь всегда наносились травмы. Иногда происходило и умышленное нанесение травм. Тех, кто так делает, наказывают. Для этого есть органы, которые за всем этим следят. Но хоккей — это жёсткая игра.

Что касается Артёма, то он же тоже непростой парень. Он и сам жёсткий игрок. Поэтому я даже не вникал в подробности. Все хотят выиграть вбрасывание и забрать эту шайбу. Он не уступает, тот забирает. А по нюансам надо спрашивать только у них, как это всё произошло.

— Но вы не разделяете позицию, что в КХЛ стало больше грубости?

— Не считаю так. Наоборот. У нас хоккей меняется так, что толкнуть никого нельзя. Минимальное количество людей производят силовые приёмы. У бортов люди стоят расслабленные и несобранные, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.