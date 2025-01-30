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Кудашов: не считаю, что КХЛ стала грубее. Хоккей меняется так, что толкнуть никого нельзя

Кудашов: не считаю, что КХЛ стала грубее. Хоккей меняется так, что толкнуть никого нельзя
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (4:2) ответил на вопрос, стало ли в КХЛ больше грубости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 17:41 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Чернов) – 26:27 (5x4)     2:1 Гончарук (Белевич, Томпсон) – 32:41 (4x5)     3:1 Уил (Сикура) – 40:20 (5x5)     4:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 53:58 (5x3)     4:2 Гончарук (Кагарлицкий, Савунов) – 59:56 (5x5)    

— После травмы Артёма Ильенко развернулась бурная дискуссия. Были сообщения, что даже из КХЛ прислали официальное письмо в клубы на тему дисциплинарных мер за нанесение травм соперникам. Что вы думаете на сей счёт?
— Я вам честно скажу, что не слежу и ничего не думаю. Хоккей всегда был жёстким видом спорта, грубым. Здесь всегда наносились травмы. Иногда происходило и умышленное нанесение травм. Тех, кто так делает, наказывают. Для этого есть органы, которые за всем этим следят. Но хоккей — это жёсткая игра.

Что касается Артёма, то он же тоже непростой парень. Он и сам жёсткий игрок. Поэтому я даже не вникал в подробности. Все хотят выиграть вбрасывание и забрать эту шайбу. Он не уступает, тот забирает. А по нюансам надо спрашивать только у них, как это всё произошло.

— Но вы не разделяете позицию, что в КХЛ стало больше грубости?
— Не считаю так. Наоборот. У нас хоккей меняется так, что толкнуть никого нельзя. Минимальное количество людей производят силовые приёмы. У бортов люди стоят расслабленные и несобранные, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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