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Результаты матчей КХЛ на 30 января 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 30 января 2025 года
Комментарии

Сегодня, 30 января, прошли пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Улле) – 21:38 (5x5)     0:2 Тирни – 32:51 (4x5)     0:3 Шипачёв (Улле, Гросс) – 35:30 (5x5)     0:4 Мороз (Горбунов, Мелош) – 49:05 (5x5)     0:5 Мороз – 51:46 (5x5)     1:5 Селезнёв (Ураков, Юзленко) – 55:48 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дэй) – 49:31 (5x5)     0:2 Кравцов (Ткачёв, Дэй) – 58:08 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Alexei Kruchinin) – 08:16 (5x5)     1:1 Долженков (Афанасьев) – 08:36 (5x5)     2:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 17:40 (5x4)     3:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 22:57 (5x5)     4:1 Гурьянов (Афанасьев, Классон) – 24:36 (5x5)     5:1 Классон (Дроздов, Гурьянов) – 28:38 (5x5)     6:1 Провольнев (Долженков) – 41:48 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 17:41 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Чернов) – 26:27 (5x4)     2:1 Гончарук (Белевич, Томпсон) – 32:41 (4x5)     3:1 Уил (Сикура) – 40:20 (5x5)     4:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 53:58 (5x3)     4:2 Гончарук (Кагарлицкий, Савунов) – 59:56 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 72 очка после 53 матчей. В тройку Восточной конференции входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

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