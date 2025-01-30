Хоккеисты ЦСКА рвались в бой и ярко праздновали. Фото разгрома «Северстали»

30 января в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Северсталь» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На девятой минуте первого периода Николай Чебыкин с передачи Алексея Кручинина открыл счёт в игре. Спустя 20 секунд Кирилл Долженков с передачи Егора Афанасьева восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Руслана Исхакова вывел ЦСКА вперёд.

На третьей минуте второго периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Руслана Исхакова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На пятой минуте периода Денис Гурьянов с передач Егора Афанасьева и Фредрика Классона забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. На девятой минуте периода Фредрик Классон с передач Ивана Дроздова и Дениса Гурьянова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Владислав Провольнев с передачи Кирилла Долженкова сделал счёт 6:1.