Результаты дня МХЛ 30 января 2025 года
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30 января прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
3 : 2
ОТ
Белые Медведи
Челябинск
0:1 Еуст (Кузнецов, Щеколдин) – 07:54 (5x4) 1:1 Герасимов (Белов) – 16:57 (5x3) 1:2 Колодий (Шубин) – 42:32 (5x5) 2:2 Щеглов (Пискунов, Болтов) – 55:41 (5x5) 3:2 Пискунов (Крюков) – 64:16 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Рахчеев (Шэн, Криванков) – 07:50 (5x5) 0:2 Попов (Калиев) – 09:57 (5x5) 0:3 Рахчеев (Гуревич) – 16:31 (5x4) 1:3 Исаков (Фёдоров) – 19:56 (5x5) 2:3 Фёдоров (Осипович) – 20:17 (5x5) 3:3 Пичугин (Рубин, Серазетдинов) – 26:08 (5x5) 3:4 Сухарев (Попов, Калиев) – 40:36 (5x5) 4:4 Долгих (Мухранов, Гольник) – 50:05 (5x5) 5:4 Альшевский – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
3 : 2
ОТ
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 Стефанов (Сорокин) – 09:56 (5x5) 1:1 Мешков (Шанаурин, Бикетов) – 24:56 (5x5) 1:2 Яновский (Чижиков) – 42:51 (5x5) 2:2 Кириллов (Соколов, Колесников) – 59:49 (6x5) 3:2 Соколов (Колесников) – 64:42 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Окончен
3 : 1
Реактор
Нижнекамск
1:0 Беляков (Бурмистров) – 05:28 (5x5) 2:0 Масленицин (Берёзкин, Давыдов) – 38:21 (5x5) 3:0 Кузнецов (Эльблаус) – 56:25 (5x4) 3:1 Слепков (Криволапов, Соколов) – 58:04 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
3 : 6
Академия СКА-Юниор
Московская область
0:1 Анацкий (Царегородцев) – 12:37 (5x5) 0:2 Сливченко – 16:09 (5x5) 0:3 Сливченко – 16:18 (5x5) 0:4 Пономарёв (Рогачёв, Масиянский) – 18:06 (5x5) 1:4 Савин (Шалимов) – 20:50 (5x5) 1:5 Карпачевский (Пономарёв) – 26:48 (5x5) 2:5 Кузьмин (Фысына, Давыдов) – 50:44 (5x5) 3:5 Давыдов (Арсентьев) – 52:00 (5x4) 3:6 Шамкий (Шаповалов) – 56:08 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Окончен
4 : 8
Спутник
Альметьевск
0:1 Абдукадыров (Кутузов) – 06:34 (5x4) 0:2 Хусаенов (Ахмадуллин) – 12:53 (5x5) 0:3 Кутузов (Хусаенов, Ахмадуллин) – 15:50 (5x5) 1:3 Копысов (Сухачёв) – 17:21 (5x5) 2:3 Домрачев (Быков) – 29:55 (5x4) 2:4 Овчинников (Нафигин) – 35:01 (5x5) 2:5 Хусаенов (Ахмадуллин, Нафигин) – 39:43 (5x5) 2:6 Овчинников (Бузаев) – 42:20 (5x5) 2:7 Евсеев (Гоцко) – 50:12 (5x5) 3:7 Постовой (Клиновский, Кубанцев) – 51:05 (5x5) 3:8 Вильданов (Хусаенов) – 55:35 (5x4) 4:8 Постовой (Клиновский, Кубанцев) – 56:30 (5x5)
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (58).
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