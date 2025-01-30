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Результаты матчей ВХЛ 30 января 2025 года

Результаты матчей ВХЛ 30 января 2025 года
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30 января прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 15:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
2 : 4
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
0:1 Махрин (Луховской) – 12:36 (5x4)     0:2 Раздьяконов – 23:57 (5x5)     1:2 Голоднюк (Мирзабалаев, Ковалёв) – 26:30 (5x4)     1:3 Ситников (Овчинников, Большаков) – 28:03 (5x5)     1:4 Хремкин (Мыльников, Карпович) – 30:56 (5x5)     2:4 Патрикеев (Ахунов, Комиссаров) – 34:14 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
2 : 3
ОТ
Челмет
Челябинск
0:1 Иванов (Екимов, Проничкин) – 31:08 (5x5)     1:1 Угольников (Климович, Ерофеев) – 31:52 (5x5)     1:2 Иванов (Екимов, Савельев) – 44:36 (5x5)     2:2 Болтанов (Пищальников, Верёвкин) – 58:59 (6x4)     2:3 Юсупов – 60:30 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 1
ОТ
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Давыдов – 49:04 (4x5)     1:1 Грасс (Шумилин, Шетле) – 53:39 (5x4)     2:1 Бобылёв – 60:08 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 0
Южный Урал
Оренбургская область
1:0 Шолохов (Гурзанов, Гончаров) – 29:34 (5x5)     2:0 Емец – 37:20 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
Челны
Набережные Челны
0:1 Шарифьянов (Ломако) – 11:06 (5x5)     1:1 Сергеев (Неволин) – 43:19 (5x5)     1:2 Ломако – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
1 : 0
Барс
Казань
1:0 Андриянов (Миронов) – 19:03 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
3 : 1
Ижсталь
Ижевск
1:0 Пиков (Овечкин, Тарасов) – 06:50 (5x3)     1:1 Поярков (Барсуков) – 36:16 (5x5)     2:1 Баранов (Мурашов) – 49:06 (5x5)     3:1 Дробин (Шикун) – 59:50 (en)    

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 47 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Рубин», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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