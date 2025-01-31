Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джиошвили: в прошлом матче позволили «Торпедо» разбежаться. Теперь не позволили

Джиошвили: в прошлом матче позволили «Торпедо» разбежаться. Теперь не позволили
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о победном матче с «Торпедо» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 17:41 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Чернов) – 26:27 (5x4)     2:1 Гончарук (Белевич, Томпсон) – 32:41 (4x5)     3:1 Уил (Сикура) – 40:20 (5x5)     4:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 53:58 (5x3)     4:2 Гончарук (Кагарлицкий, Савунов) – 59:56 (5x5)    

— Не знаю насчёт того, было ли сегодня легче или сложнее, чем в матче в Нижнем Новгороде. Хорошо, что выиграли. В том матче было понятно, что дома они играют более активно, чем на выезде. Но тогда мы сами позволили им так разбежаться. Теперь не позволили. Хорошо, что первыми забили, повели в счёте и дальше контролировали игру.

— «Динамо» сейчас проходит через сложнейшую часть сезона, если смотреть на календарь. Но, с другой стороны, есть ощущение, что большие матчи команда играет намного лучше, чем против соперников из нижней части таблицы.
— Есть такой момент, что на нас всегда настраиваются как на лидера прошлого сезона. Мы и сами стараемся это подтверждать. Да, не задалось начало чемпионата, но постепенно мы набираем форму и будем набирать её дальше, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» в домашнем матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android