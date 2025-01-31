Джиошвили: в прошлом матче позволили «Торпедо» разбежаться. Теперь не позволили

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о победном матче с «Торпедо» (4:2).

— Не знаю насчёт того, было ли сегодня легче или сложнее, чем в матче в Нижнем Новгороде. Хорошо, что выиграли. В том матче было понятно, что дома они играют более активно, чем на выезде. Но тогда мы сами позволили им так разбежаться. Теперь не позволили. Хорошо, что первыми забили, повели в счёте и дальше контролировали игру.

— «Динамо» сейчас проходит через сложнейшую часть сезона, если смотреть на календарь. Но, с другой стороны, есть ощущение, что большие матчи команда играет намного лучше, чем против соперников из нижней части таблицы.

— Есть такой момент, что на нас всегда настраиваются как на лидера прошлого сезона. Мы и сами стараемся это подтверждать. Да, не задалось начало чемпионата, но постепенно мы набираем форму и будем набирать её дальше, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.