Джиошвили: в прошлом матче позволили «Торпедо» разбежаться. Теперь не позволили

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о победном матче с «Торпедо» (4:2).
— Не знаю насчёт того, было ли сегодня легче или сложнее, чем в матче в Нижнем Новгороде. Хорошо, что выиграли. В том матче было понятно, что дома они играют более активно, чем на выезде. Но тогда мы сами позволили им так разбежаться. Теперь не позволили. Хорошо, что первыми забили, повели в счёте и дальше контролировали игру.
— «Динамо» сейчас проходит через сложнейшую часть сезона, если смотреть на календарь. Но, с другой стороны, есть ощущение, что большие матчи команда играет намного лучше, чем против соперников из нижней части таблицы.
— Есть такой момент, что на нас всегда настраиваются как на лидера прошлого сезона. Мы и сами стараемся это подтверждать. Да, не задалось начало чемпионата, но постепенно мы набираем форму и будем набирать её дальше, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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