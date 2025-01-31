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Форвард московского «Динамо» объяснил, почему решил драться с Берёзкиным, а не с Шалуновым

Форвард московского «Динамо» объяснил, почему решил драться с Берёзкиным, а не с Шалуновым
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили объяснил, почему решил драться с Максимом Берёзкиным, а не с Максимом Шалуновым во встрече с «Локомотивом» (1:2) в эпизоде с травмой Артёма Ильенко.

— На твоей руке следы – это после драки с Максимом Берёзкиным?
— Да.

— Расскажи, как ты видел тот момент с травмой Артёма Ильенко. В первую очередь объясни, почему пошёл драться с Берёзкиным, ведь Артёма травмировал Максим Шалунов?
— На моменте-то я не видел вбрасывания. У нас было меньшинство. И я только услышал, как Тёма закричал. Смотрю, он лежит на льду, а игра-то продолжается. Играем дальше, они забивают гол. Поворачиваю голову, вижу, что уже началась толкотня. Кого первым увидел, с тем всё и закрутилось. Это хоккей, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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