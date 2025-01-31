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«Так не делается». Джиошвили — о действиях Шалунова на вбрасывании против Ильенко

«Так не делается». Джиошвили — о действиях Шалунова на вбрасывании против Ильенко
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о действиях форварда «Локомотива» Максима Шалунова в эпизоде с травмой игрока бело-голубых Артёма Ильенко.

— Что ты думаешь как профессиональный игрок – у Шалунова был умысел травмировать Ильенко или это несчастный случай?
— Да нет. Я не знаю, но, по-моему, так не делается. У каждого своя голова на плечах. Тяжело что-то кому-то доказать. Надеюсь, что в лиге в дальнейшем будет меньше таких травм, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, после данного эпизода Шалунова дисквалифицировали на две игры.

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