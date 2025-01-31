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Голкипер «Тампы» Василевский отметился результативной передачей в матче с «Кингз»

Голкипер «Тампы» Василевский отметился результативной передачей в матче с «Кингз»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хагель (Гонсалвес, Василевский) – 04:45    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил Брэндон Хагель. Российский голкипер Андрей Василевский отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Василевский принял участие в 38 матчах, в которых одержал 20 побед, пропуская в среднем 2,34 шайбы за игру. Всего за карьеру в лиге на счету российского вратаря 515 матчей.

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