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Ротенберга подкололи с будильником, Сёмин и Жуков следили с VIP-мест. Фото победы СКА

Ротенберга подкололи с будильником, Сёмин и Жуков следили с VIP-мест. Фото победы СКА
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30 января в Москве на арене «Мегаспорт» прошёл матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

К шестой минуте второго периода СКА вёл в счёте 3:0. Шайбы забросили Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко. Однако удержать преимущество гости не сумели. В третьем периоде хоккеистам «Спартака» удалось сравнять счёт. Отличились Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королёв.

Овертайм не выявил победителя, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались гости. Победный бросок на счету Ивана Демидова.

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