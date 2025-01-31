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Перед матчем «Оттава» — «Вашингтон» почтили память погибших в авиакатастрофе в США

Перед матчем «Оттава» — «Вашингтон» почтили память погибших в авиакатастрофе в США
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В эти минуты Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпиона Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Перед началом встречи хоккеисты почтили память погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

На прошлой неделе в Уичито (Канзас) проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

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