Василевский вышел на второе место по голевым передачам среди действующих вратарей НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хагель (Гонсалвес, Василевский) – 04:45
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече российский голкипер Андрей Василевский отметился результативной передачей. Для него эта передача стала 21-й в карьере НХЛ, и он вышел на второе место по этому показателю среди действующих вратарей лиги, сравнявшись с голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатаном Куиком.
Лидирует по этому показателю голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри.
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