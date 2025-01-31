Василевский вышел на второе место по голевым передачам среди действующих вратарей НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече российский голкипер Андрей Василевский отметился результативной передачей. Для него эта передача стала 21-й в карьере НХЛ, и он вышел на второе место по этому показателю среди действующих вратарей лиги, сравнявшись с голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатаном Куиком.

Лидирует по этому показателю голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри.