Илья Михеев прервал девятиматчевую безголевую серию, поразив ворота Петра Кочеткова

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев оборвал серию игр без заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ, которая составила в итоге девять матчей. В выездной встрече с «Каролиной Харрикейнз» Михеев отличился на 19-й минуте, сравняв счёт реализацией выхода один на один с российским вратарём Петром Кочетковым.

В предыдущий раз Илья Михеев забивал 9 января в домашнем матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1).

Всего в текущем сезоне на счету Михеева девять заброшенных шайб и шесть результативных передач в 49 неполных матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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