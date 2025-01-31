Илья Михеев прервал девятиматчевую безголевую серию, поразив ворота Петра Кочеткова
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Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев оборвал серию игр без заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ, которая составила в итоге девять матчей. В выездной встрече с «Каролиной Харрикейнз» Михеев отличился на 19-й минуте, сравняв счёт реализацией выхода один на один с российским вратарём Петром Кочетковым.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Джарвис (Яаскя) – 16:57 (sh) 1:1 Михеев (Фолиньо, Дикинсон) – 18:38 2:1 Рантанен (Рослович, Орлов) – 24:52 3:1 Славин (Блейк, Яаскя) – 25:59 3:2 Бедард (Джонс) – 46:29
В предыдущий раз Илья Михеев забивал 9 января в домашнем матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1).
Всего в текущем сезоне на счету Михеева девять заброшенных шайб и шесть результативных передач в 49 неполных матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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