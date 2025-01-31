Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко, уступив «Оттаве» в овертайме

В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

В составе «Вашингтона» отличился его 39-летний российский капитан Александр Овечкин, на счету которого заброшенная шайба и две результативные передачи. Нападающий сам забил третий гол «столичных» и помог своим партнёрам отличиться в эпизодах со вторым и четвёртым голами. Благодаря этому «Кэпиталз» смогли сравнять счёт и вывести матч в овертайм, уступая в две шайбы за семь минут до финальной сирены.

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