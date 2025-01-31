Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко, уступив «Оттаве» в овертайме
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В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp) 1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43 2:1 Норрис – 37:37 (sh) 3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh) 3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp) 4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp) 4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01 4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31 5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46
В составе «Вашингтона» отличился его 39-летний российский капитан Александр Овечкин, на счету которого заброшенная шайба и две результативные передачи. Нападающий сам забил третий гол «столичных» и помог своим партнёрам отличиться в эпизодах со вторым и четвёртым голами. Благодаря этому «Кэпиталз» смогли сравнять счёт и вывести матч в овертайм, уступая в две шайбы за семь минут до финальной сирены.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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