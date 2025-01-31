Александр Овечкин забросил 876-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 876-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Оттавы Сенаторз». На 54-й минуте матча Овечкин сократил отставание своей команды до минимума, реализовав большинство и установив текущий счёт 4:3 в пользу «Оттавы».
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
4 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp) 1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43 2:1 Норрис – 37:37 (sh) 3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh) 3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp) 4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp) 4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01 4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31
В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 23 заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 35 матчах. Благодаря очередному голу, который стал для него 876-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки, который составляет 894 шайбы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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