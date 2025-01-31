Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» одержать победу в матче с «Чикаго»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Джарвис (Яаскя) – 16:57 (sh) 1:1 Михеев (Фолиньо, Дикинсон) – 18:38 2:1 Рантанен (Рослович, Орлов) – 24:52 3:1 Славин (Блейк, Яаскя) – 25:59 3:2 Бедард (Джонс) – 46:29
В составе победителей голами отметились Сет Джарвис, Микко Рантанен и Джейккоб Славин. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Чикаго» отличились Коннор Бедард и российский форвард Илья Михеев.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Чикаго» встретится с «Флоридой».
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