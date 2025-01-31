Передача Дмитрия Орлова помогла «Каролине» одержать победу в матче с «Чикаго»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис, Микко Рантанен и Джейккоб Славин. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Чикаго» отличились Коннор Бедард и российский форвард Илья Михеев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Чикаго» встретится с «Флоридой».

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