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Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 18 шайб

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 18 шайб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    

Для Овечкина эта шайба стала 876-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 18 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру 39-летний российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1587 очков.

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