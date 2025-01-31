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Передачи Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Передачи Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хагель (Гонсалвес, Василевский) – 04:45     2:0 Хагель (Кучеров) – 55:39     3:0 Чирелли (Хагель) – 58:43 (sh)    

В составе победителей голами отметились Брэндон Хагель (дубль) и Энтони Чирелли. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский записали на свой счёт по результативной передаче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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