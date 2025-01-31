Передачи Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились Брэндон Хагель (дубль) и Энтони Чирелли. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский записали на свой счёт по результативной передаче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: