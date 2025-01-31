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Бостон Брюинз — Виннипег Джетс, результат матча 31 января 2024, счет 2:6, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» обыграл в гостях «Бостон», у Владислава Наместникова «гол+пас»
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В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Нидеррайтер, Перфетти) – 02:55 (pp)     0:2 Шайфли (Пионк, Сэмберг) – 11:31     1:2 Маршан (Линдхольм, Пастрняк) – 15:34 (pp)     2:2 Линдхольм (Заха) – 40:11 (sh)     2:3 Шайфли (Элерс, Моррисси) – 40:35 (pp)     2:4 Элерс – 41:17     2:5 Форд (Иафалло, Стэнли) – 45:57     2:6 Коннор (Наместников) – 59:23 (sh)    

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников набрал два очка, записав на свой счёт гол и результативную передачу. Наместников открыл счёт на третьей минуте встречи, реализовав большинство своей команды, и помог Кайлу Коннору поразить в меньшинстве пустые ворота «Бостона» за 37 секунд до сирены, забросив шестую шайбу «Джетс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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