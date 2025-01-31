«Виннипег» обыграл в гостях «Бостон», у Владислава Наместникова «гол+пас»

В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штата Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников набрал два очка, записав на свой счёт гол и результативную передачу. Наместников открыл счёт на третьей минуте встречи, реализовав большинство своей команды, и помог Кайлу Коннору поразить в меньшинстве пустые ворота «Бостона» за 37 секунд до сирены, забросив шестую шайбу «Джетс».

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