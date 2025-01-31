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Овечкин вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ, догнав Капризова и Кучерова

Овечкин вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ, догнав Капризова и Кучерова
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первую строчку рейтинга лучших снайперов текущего регулярного сезона НХЛ среди российских игроков, поразив ворота в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:5 OT).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    

Этот гол стал для Александра 23-м в сезоне, такое же количество заброшенных шайб у нападающих Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). При этом Овечкин затратил на достижение этого показателя меньше матчей — 35 против 37 у Капризова и 48 у Кучерова.

Общее количество заброшенных Александром Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру теперь составляет 876, от повторения снайперского рекорда НХЛ всех времён, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, его отделяет 18 голов.

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