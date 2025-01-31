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Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» одержать победу в матче с «Филадельфией»

Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» одержать победу в матче с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Перунович, Пажо) – 30:02     0:2 Гэткомб (Маклин, Цыплаков) – 37:08     0:3 Палмьери (Сизикас, Пелеч) – 49:53    

В составе победителей голами отметились Симон Хольмстрём, Марк Гэткомб и Кайл Палмьери. Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков записал на свой счёт результативную передачу. Теперь на счету россиянина 20 (7+13) очков в 46 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Колорадо», а «Айлендерс» встретятся с «Тампой».

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