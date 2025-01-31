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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 18 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 18 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Игра, проходившая на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада), завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 18 шайб.

Теперь на счету россиянина 23 гола и 14 результативных передач в 35 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1461 матче, забив 876 голов и сделав 711 результативных передач.

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