Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 18 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Игра, проходившая на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада), завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 18 шайб.

Теперь на счету россиянина 23 гола и 14 результативных передач в 35 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1461 матче, забив 876 голов и сделав 711 результативных передач.