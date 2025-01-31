Передача Тренина помогла «Миннесоте» крупно обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эгрен (Годро) – 23:41 0:2 Росси (Фолиньо, Хартман) – 25:47 0:3 Шор (Росси) – 45:56 0:4 Годро (Тренин, Сперджен) – 58:33
В составе победителей голами отметились Лиам Эгрен, Марко Росси, Девин Шор и Фредерик Годро. Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу. Теперь на счету россиянина 9 (4+5) очков в 46 матчах нынешнего сезона НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Оттавой», а «Монреаль» встретится с «Анахаймом».
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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