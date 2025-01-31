Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Тренина помогла «Миннесоте» крупно обыграть «Монреаль»

Передача Тренина помогла «Миннесоте» крупно обыграть «Монреаль»
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эгрен (Годро) – 23:41     0:2 Росси (Фолиньо, Хартман) – 25:47     0:3 Шор (Росси) – 45:56     0:4 Годро (Тренин, Сперджен) – 58:33    

В составе победителей голами отметились Лиам Эгрен, Марко Росси, Девин Шор и Фредерик Годро. Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу. Теперь на счету россиянина 9 (4+5) очков в 46 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Оттавой», а «Монреаль» встретится с «Анахаймом».

Материалы по теме
НХЛ никак не поможет сборной России вернуться. Не думайте, что нас там ждут
НХЛ никак не поможет сборной России вернуться. Не думайте, что нас там ждут

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android