Передача Тренина помогла «Миннесоте» крупно обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:0.

В составе победителей голами отметились Лиам Эгрен, Марко Росси, Девин Шор и Фредерик Годро. Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу. Теперь на счету россиянина 9 (4+5) очков в 46 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Оттавой», а «Монреаль» встретится с «Анахаймом».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: