Набравший три очка Александр Овечкин признан второй звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:5 OT), который завершился в Оттаве в ночь с 30 на 31 января мск. На счету Овечкина в этой игре три очка — заброшенная шайба, которая стала для его команды третьей, и две результативные передачи.

Статус первой звезды матча получил защитник «Оттавы» Тома Шабо, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас. Третьей звездой стал нападающий «Сенаторз» Джош Норрис, записавший на свой счёт заброшенную шайбу и два ассиста.

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»