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Набравший три очка Александр Овечкин признан второй звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»

Набравший три очка Александр Овечкин признан второй звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:5 OT), который завершился в Оттаве в ночь с 30 на 31 января мск. На счету Овечкина в этой игре три очка — заброшенная шайба, которая стала для его команды третьей, и две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    

Статус первой звезды матча получил защитник «Оттавы» Тома Шабо, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас. Третьей звездой стал нападающий «Сенаторз» Джош Норрис, записавший на свой счёт заброшенную шайбу и два ассиста.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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