НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 января
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Сегодня, 31 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эгрен (Годро) – 23:41 0:2 Росси (Фолиньо, Хартман) – 25:47 0:3 Шор (Росси) – 45:56 0:4 Годро (Тренин, Сперджен) – 58:33
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Нидеррайтер, Перфетти) – 02:55 (pp) 0:2 Шайфли (Пионк, Сэмберг) – 11:31 1:2 Маршан (Линдхольм, Пастрняк) – 15:34 (pp) 2:2 Линдхольм (Заха) – 40:11 (sh) 2:3 Шайфли (Элерс, Моррисси) – 40:35 (pp) 2:4 Элерс – 41:17 2:5 Форд (Иафалло, Стэнли) – 45:57 2:6 Коннор (Наместников) – 59:23 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp) 1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43 2:1 Норрис – 37:37 (sh) 3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh) 3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp) 4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp) 4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01 4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31 5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хагель (Гонсалвес, Василевский) – 04:45 2:0 Хагель (Кучеров) – 55:39 3:0 Чирелли (Хагель) – 58:43 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Джарвис (Яаскя) – 16:57 (sh) 1:1 Михеев (Фолиньо, Дикинсон) – 18:38 2:1 Рантанен (Рослович, Орлов) – 24:52 3:1 Славин (Блейк, Яаскя) – 25:59 3:2 Бедард (Джонс) – 46:29
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Перунович, Пажо) – 30:02 0:2 Гэткомб (Маклин, Цыплаков) – 37:08 0:3 Палмьери (Сизикас, Пелеч) – 49:53
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ватрано (ЛаКомбе) – 11:54 (sh) 1:1 Клапка (Поспишил, Бин) – 20:15 2:1 Коронато – 39:16 3:1 Коронато (Коулман) – 56:10 4:1 Коронато (Хэнли) – 57:37
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 06:49 (pp) 2:0 Скиннер (Хайман, Хенрик) – 10:29 2:1 Расмуссен (Берггрен, Сёдерблом) – 29:59 2:2 Ларкин (Каспер) – 31:47 2:3 Рэймонд – 65:00
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гертл (Дорофеев, Хаг) – 04:58 1:1 Фантилли – 18:34 1:2 Силлинджер (Веренски, Джонсон) – 60:51
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Стивенсон (Бьёркстранд, Толванен) – 03:55 1:1 Грундстрём (Смит, Гранлунд) – 17:55 2:1 Бьёркстранд (Стивенсон, Данн) – 22:03 3:1 Монтур (Райт) – 22:54 4:1 Шварц (Олексяк) – 25:58 5:1 Монтур (Макканн, Стивенсон) – 27:52 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 74 очка после 51 сыгранной встречи.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 75 очками после 53 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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